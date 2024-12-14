GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech konusunda Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Ziyech ile ilgili ortaya atılan o haber... GS SPOR HABERLERİ
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Avrupa ve Arap kulüplerinin de radarında olan deneyimli kanat oyuncusuna yeni bir talip çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un gönderilmesine sıcak baktığı 31 yaşındaki futbolcu Ocak ayında sarı kırmızılı takıma veda edebilir.
Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ziyech için Fransız ekibi devreye girdi.
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Haberin detayında Fransız ekibinin hocası Sampaoli, Faslı yıldız için 'kesinlikle alınmalı' raporunu yönetime sundu.
Sarı-kırmızılıların da bu transfere onay vereceği iddia edildi.
Ziyech özellikle Malmö maçındaki isteksiz futbolcuyla sosyal medyada Galatasaray taraftarları tarafından tepki görmüştü.
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