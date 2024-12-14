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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech konusunda Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Ziyech ile ilgili ortaya atılan o haber... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 14:24
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech için sürpriz haber gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Avrupa ve Arap kulüplerinin de radarında olan deneyimli kanat oyuncusuna yeni bir talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Teknik direktör Okan Buruk'un gönderilmesine sıcak baktığı 31 yaşındaki futbolcu Ocak ayında sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Ziyech için Fransız ekibi devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

RENNES OCAKTA BU İŞİ BİTİRECEK!

Haberin detayında Fransız ekibinin hocası Sampaoli, Faslı yıldız için 'kesinlikle alınmalı' raporunu yönetime sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Ziyech piyangosu! Fransızlar devreye girdi

Sarı-kırmızılıların da bu transfere onay vereceği iddia edildi.

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