Malmö - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler | Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Malmö - Galatasaray maçını takip etmek için tıkla

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma için İsveç'e uçan sarı-kırmızlılar, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan kazandı. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi sürdüren Galatasaray, ilk 8 içerisinde yer almak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı kırmızlılar, İlk defa İsveç temsilcisine karşı oynayacak. Peki, Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu?

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 12 Aralık Perşembe günü İsveç'te oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanacak Malmö - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

GALATASARAY PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Namağup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 5 hafta sonunda 11 puan kazanarak, 4. sırada yerini aldı.

12 Aralık Perşembe günü konuk olacağı Malmö ise 5 hafta sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3 puanla 30. sırada haftaya başladı.

GALATASARAY'IN MALMÖ KARŞISINDA İLK SINAVI

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'de tamamlayı hedefleyen Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Malmö karşısında oynayacak. İsveç temsilcisi karşısında nasıl bir sınav vereceği merakla beklenen sarı-kırmızılılar, daha önce; Elfsborg, AIK, Göteborg ve Östersund ile karşı karşıya gelmişti.

2024-2025 EUFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanına konuk olan ve mücadeleyi 2-1 kaybeden Malmö, Sivasspor ile de mücadele etmişti.

MALMÖ MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

İsveç'te Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Darren Bond üstlenecek.

Mücadelenin VAR hakemi Jarred Gillett olacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR ARTIYOR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Sivasspor maçının ardından sakatlık listesinde artış yaşayan Galatasaray'da Malmö maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İsveç'e giden kafilede toplam 6 oyuncu sakatlıktan dolayı kadroda yer alamadı.

15. haftada Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sedye ile sahayı terk eden Barış Alper Yılmaz, aynı mücadelede kulübeye değişiklik işareti yaparak sahadan çıkan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı Malmö maçında oynayamayacak.

UEFA listesine yazılmayan Roland Sallai ise İsveç temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Malmö maçına 6 eksikle giden Galatasaray'da nasıl bir ilk 11'in çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Roland Sallai'yi UEFA listesine yazamayan sarı-kırmızılılarda kadro rotasyonunda daralma yaşanırken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte Malmö - Galatasaray maçı muhtelemel 11'leri:

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçın sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde turnuvaya devam ediyor. Kalan maçların ardından ilk 8'de tamamlamı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turundan devam etmek istiyor. Eksiklikler ve listeye yazılamayan isimlerin sonunda nasıl bir ilk 11'le Malmö maçına çıkacağı merak edilen Galatasaray'ın kalan maçları ise şöyle:

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray