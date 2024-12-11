Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 6. hafta maçında Malmö deplasmanına konuk olacak. İsveç ekibiyle oynanacak karşılaşmaya çok sayıda yıldızından yoksun sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Malmö maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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SON 17 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor. Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.
GOL UMUDU BATSHUAYI VE YUNUS
Galatasaray'ın İsveç temsilcisi karşısında en önemli gol ayağı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile milli futbolcu Yunus Akgün olacak. Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta da fileleri havalandıran ve toplamda 7 golü bulunan Yunus Akgün ile resmi maçlarda 6 gol sevinci yaşayan Batshuayi, Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozları olacak. Dört gollü Dries Mertens, ikişer gollü Gabriel Sara ile Davinson Sanchez de Malmö karşısında hem savunma hem de gol yollarında takımlarına katkı vermeye çalışacak.
HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK
Galatasaray, İstanbul'a göre yaklaşık 15 derece soğuk havada maça çıkacak. İstanbul'da son günlerde ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin yanı sıra soğukla da mücadele edecek. Çim zemine sahip 21 bin kişi kapasiteli Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanacak müsabaka sırasında hava sıcaklığının 0'a kadar düşmesi bekleniyor.
MALMÖ'DE DE SAKAT OYUNCULAR FAZLA
İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.
İSVEÇ TEMSİLCİSİ SON 1 AYDA 2 RESMİ MAÇ YAPTI
Malmö'nün şampiyonluğa ulaştığı İsveç Ligi, kasım ayı başında sona erdi. Kendi liginde son maçını 10 Kasım'da oynayan Malmö, sonrasındaki süreçte UEFA Avrupa Ligi ve İsveç Kupası'nda birer maça çıktı. Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-mağlup olan Malmö, İsveç Kupası'nda ise 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatma bölümünde 5-2 yendi. İspanya'da kamp yapan Malmö, maç ritminden uzaklaşmamak için hazırlık müsabakaları oynadı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Malmö maçı 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...
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