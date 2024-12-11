Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz gibi yıldız isimlerin sakatlıkları ile boğusan sarı kırmızılıların rakibinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte İsveç ekibinde yaşanan ve maçın kaderini değiştirecek kaleci krizi... | Son dakika GS spor haberi
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Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan yalnızca 1 galibiyet alabilen Malmö, 3 puan ile 30 sırada bulunuyor.
Malmö'nün as kalecisi Johan Dahlin, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle Kasım'da sezonu kapattı.
Öte yandan Dahlin'in sakatlığında kaleyi koruyan Ricardo Friedrich'in hastalık sebebi ile son antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı.
Friedrich, 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde file bekçiliği de yapmıştı. Maçta yer alıp almayacağı teknik direktör Rydström tarafından "belirsiz" olarak değerlendirildi.
İsveç basınından Gasetten'in haberine göre ise Galatasaray maçında kaleyi koruyacak yalnızca bir kişi kaldı: Malmö FF'in U17 takımından Joakim Persson.
Görev verilmesi dahilinde ilk uluslararası tecrübesini edinecek olan Persson, İsveç Kupası'nda da Malmö'nün kalesini savunmuştu.
1 Aralık günü oynanan mücadelede ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı Malmö FF, 5-2 kazanmıştı.
İki takımda da gözler hastalık sebebi ile son antrenmana katılamayan Ricardo Friedrich'te.
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