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Haberler Galatasaray Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz gibi yıldız isimlerin sakatlıkları ile boğusan sarı kırmızılıların rakibinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte İsveç ekibinde yaşanan ve maçın kaderini değiştirecek kaleci krizi... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 16:11
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, yeni formatın 6. haftasında Malmö FF ile karşılaşacak.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

İsveç deplasmanına sakatlıklar nedeni ile eksik gidecek olan sarı kırmızılılar, kazanacakları 3 puan ile Avrupa'da da liderlik hedefleyecek.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Süper Lig devinin en önemli yıldızlarının sakatlık sebebiyle yer alamayacağı mücadelede İsveçli ekipte de flaş gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan yalnızca 1 galibiyet alabilen Malmö, 3 puan ile 30 sırada bulunuyor.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Malmö'nün as kalecisi Johan Dahlin, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle Kasım'da sezonu kapattı.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Öte yandan Dahlin'in sakatlığında kaleyi koruyan Ricardo Friedrich'in hastalık sebebi ile son antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Friedrich, 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde file bekçiliği de yapmıştı. Maçta yer alıp almayacağı teknik direktör Rydström tarafından "belirsiz" olarak değerlendirildi.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

İsveç basınından Gasetten'in haberine göre ise Galatasaray maçında kaleyi koruyacak yalnızca bir kişi kaldı: Malmö FF'in U17 takımından Joakim Persson.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

Görev verilmesi dahilinde ilk uluslararası tecrübesini edinecek olan Persson, İsveç Kupası'nda da Malmö'nün kalesini savunmuştu.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

1 Aralık günü oynanan mücadelede ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı Malmö FF, 5-2 kazanmıştı.

Galatasaray'a müjde! Malmö kalecisiz kaldı

İki takımda da gözler hastalık sebebi ile son antrenmana katılamayan Ricardo Friedrich'te.

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