GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, dev kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor. İspanyol basını, 25 yaşındaki yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak isteyen 3 dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamle yaparak Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı takıma transferiyle dünya çapında gündem olan Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde farkını gösteren 25 yaşındaki santrforun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti.
Ancak hem oyuncu hem de yönetim sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklasa da yıldız golcüyle ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Nijeryalı forvetle ilgili son iddia İspanya'da geldi.
JUVENTUS, MANU VE PSG İSTİYOR
Fichajes'te yer alan habere göre; Juventus, Manchester United ve PSG, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
Juventus'un hücum hattında yaşanan sorunlar ve Dusan Vlahovic'in istikrarsız performansı nedeniyle Osimhen'i istediği belirtildi.
PSG'nin de Juventus ile aynı sorunları yaşadığı ve Nijeryalı oyuncunun transfer edilmesinin Avrupa hedefleri açısında belirleyici olabileceği vurgulandı.
Manchester United'da ise mevcut forvetlerin beklentileri karşılayamadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun transferinin sezonun gidişatını değiştirmek için önemli olabileceği aktarıldı.
Napoli'nin 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız futbolcudan gelecek parayla yeniden yapılanmasını finanse etmek istediğinin altı çizildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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