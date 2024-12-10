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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, dev kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor. İspanyol basını, 25 yaşındaki yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak isteyen 3 dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 09:38
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de 15 hafta sonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin takımdaki geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamle yaparak Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle dünya çapında gündem olan Osimhen, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde farkını gösteren 25 yaşındaki santrforun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Ancak hem oyuncu hem de yönetim sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklasa da yıldız golcüyle ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Nijeryalı forvetle ilgili son iddia İspanya'da geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

JUVENTUS, MANU VE PSG İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; Juventus, Manchester United ve PSG, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Juventus'un hücum hattında yaşanan sorunlar ve Dusan Vlahovic'in istikrarsız performansı nedeniyle Osimhen'i istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

PSG'nin de Juventus ile aynı sorunları yaşadığı ve Nijeryalı oyuncunun transfer edilmesinin Avrupa hedefleri açısında belirleyici olabileceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Manchester United'da ise mevcut forvetlerin beklentileri karşılayamadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun transferinin sezonun gidişatını değiştirmek için önemli olabileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Napoli'nin 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız futbolcudan gelecek parayla yeniden yapılanmasını finanse etmek istediğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'e 3 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Nijeryalı santrfor, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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