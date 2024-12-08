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Haberler Galatasaray Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 12:33 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 12:35
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Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Serkan Çimen de AVAR'da görev yapacak.

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