Aslan para basıyor!

Kale Seyahat ile Futbol A Takımı'nın ulaşımı için anlaşmaya varan Galatasaray bu sezon sponsorlarından ciddi bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar sponsorluktan elde ettiği geliri 80 milyon euro seviyesine çıkardı. Özellikle mağazacılıkta son derece başarılı işlere imza atan Galatasaray, rekorlara koşuyor. Aslan; 100 milyon euro ciroyla öne çıkıyor. Forma satışlarından ve maç günü gelirinden ciddi katkı sağlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezon Nike marka 700 bin adet forma sattı. Bu sezon hedefini 1 milyon forma satışı olarak belirleyen Galatasaray, adım adım bu hedefine doğru ilerliyor. A Spor'da bu konulara değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon şimdiden yeni ürün tedarikçisi Puma ile 570 bin forma sattıklarını belirtti.

LANSMAN ERTELENDİ

Galatasaray'da Futbol A Takımı ulaşım sponsorluğu için Kale Seyahat ile yapılan anlaşmanın lansman töreni ertelendi. Dün yapılması beklenen törenle ilgili sarı- kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kale Seyahat ile yapılması planlanan lansmanımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.