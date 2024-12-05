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Haberler Galatasaray Aslan para basıyor!

Aslan para basıyor!

Sarı-kırmızılılar sponsorluk gelirleriyle öne çıkmaya başladı. Son yapılan Kale Seyahat anlaşmasıyla 80 milyon euro seviyesinde bir gelir kasaya konuldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Aslan para basıyor!

Kale Seyahat ile Futbol A Takımı'nın ulaşımı için anlaşmaya varan Galatasaray bu sezon sponsorlarından ciddi bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar sponsorluktan elde ettiği geliri 80 milyon euro seviyesine çıkardı. Özellikle mağazacılıkta son derece başarılı işlere imza atan Galatasaray, rekorlara koşuyor. Aslan; 100 milyon euro ciroyla öne çıkıyor. Forma satışlarından ve maç günü gelirinden ciddi katkı sağlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezon Nike marka 700 bin adet forma sattı. Bu sezon hedefini 1 milyon forma satışı olarak belirleyen Galatasaray, adım adım bu hedefine doğru ilerliyor. A Spor'da bu konulara değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon şimdiden yeni ürün tedarikçisi Puma ile 570 bin forma sattıklarını belirtti.

LANSMAN ERTELENDİ

Galatasaray'da Futbol A Takımı ulaşım sponsorluğu için Kale Seyahat ile yapılan anlaşmanın lansman töreni ertelendi. Dün yapılması beklenen törenle ilgili sarı- kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kale Seyahat ile yapılması planlanan lansmanımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

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