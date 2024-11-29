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Haberler Galatasaray Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan kötü haber!

Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Eyüpspor cephesinden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 17:38 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 17:53
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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 14. hafta maçında Eyüpspor'u ağırlayacak. Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, son şampiyonu devirerek zirve yarışına ortak olmak için sahaya çıkacak.

Kritik mücadele öncesi Eyüpspor, Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın sakatlandığını ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı. İşte o açıklama...

23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Umut Meraş'ın sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan Ruben Vezo'nun ise yapılan tetkikler neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Bu sakatlıklar ile birlikte Eyüpspor'da Galatasaray maçına çıkamayacak oyuncu sayısı 8 oldu.

Cezalı durumdakiler: Ahmet Kutucu, Robin Yalçın, Melih Kabasakal

Sakatlık yaşayanlar: Ruben Vezo, Umut Meraş, Fredrik Midtsjo, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis

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