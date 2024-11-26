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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte önceliğini forvete veren sarı kırmızılılar, Lyon'un krizini fırsata çevirmek istiyor. Galatasaray yönetiminin Fransız kulübün yıldızına yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... |GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 11:07
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray devre arasında yapacağı transferler için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Sarı-Kırmızılılar, ekonomik krizde olan ve devre arasında oyuncu satışı yapacak olan Lyon'un yıldızına göz dikti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Cimbom, Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibinin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Nuamah'ı transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Galatasaray, genç yıldızı Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giydiği dönemde de kadrosuna katmak istiyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Ancak Nuamah, geçtiğimiz yıl Belçika Ligi takımlarından Molenbeek'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Sarı-Kırmızılılar o dönem alamadığı yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Galatasaray'ın transferi 10 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Ekonomik krizde olan Lyon'un bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!

Bu sezon Lyon formasıyla 10 maçta görev alan Nuamah, gol ve asist üretemedi.

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