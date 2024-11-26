TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ernest Nuamah operasyonu!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte önceliğini forvete veren sarı kırmızılılar, Lyon'un krizini fırsata çevirmek istiyor. Galatasaray yönetiminin Fransız kulübün yıldızına yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... |GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray, genç yıldızı Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giydiği dönemde de kadrosuna katmak istiyordu.
Ancak Nuamah, geçtiğimiz yıl Belçika Ligi takımlarından Molenbeek'e transfer oldu.
Sarı-Kırmızılılar o dönem alamadığı yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak.
Galatasaray'ın transferi 10 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi.
Ekonomik krizde olan Lyon'un bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.
Bu sezon Lyon formasıyla 10 maçta görev alan Nuamah, gol ve asist üretemedi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ganalı kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
12 kez Gana Milli Takım formasını giyen Nuamah, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
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