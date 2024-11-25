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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonserivisi almak için yoğun mesai harcarken İngiliz medyası transferde flaş gelişmeyi duyurdu. Osimhen ocakta takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 10:45
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0'la geçen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Cimbom'a 3 puanı getiren golü oyuna sonradan giren Michy Batshuayi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Bir yandan yandan Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı kırmızılılar diğer yandan da ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılıların bir numaralı gündemi Victor Osimhen...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Sezon başında Napoli'den kiralanan dünyaca ünlü yıldız gösterdiği performansla kısa süre içinde taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Osimhen'in bonservisini almak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini ödemek için kaynak arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

İngiliz medyası Galatasaray'a Victor Osimhen kötü haberi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

OSIMHEN'İN SERBEST KALMA BEDELİ DEĞERLENDİRİLECEK

Caught Offside'ın haberine göre; Chelsea, Victor Osimhen'in ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro olmasını değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...

Nicolas Jackson'dan istediği verimi alamayan İngiliz devinin yıldız isme alternatif aradığı kaydedildi.

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