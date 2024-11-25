TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen şoku! Ocak ayında ayrılık...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonserivisi almak için yoğun mesai harcarken İngiliz medyası transferde flaş gelişmeyi duyurdu. Osimhen ocakta takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılıların bir numaralı gündemi Victor Osimhen...
Sezon başında Napoli'den kiralanan dünyaca ünlü yıldız gösterdiği performansla kısa süre içinde taraftarın sevgilisi oldu.
Osimhen'in bonservisini almak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini ödemek için kaynak arayışları sürüyor.
İngiliz medyası Galatasaray'a Victor Osimhen kötü haberi duyurdu.
OSIMHEN'İN SERBEST KALMA BEDELİ DEĞERLENDİRİLECEK
Caught Offside'ın haberine göre; Chelsea, Victor Osimhen'in ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro olmasını değerlendirme kararı aldı.
Nicolas Jackson'dan istediği verimi alamayan İngiliz devinin yıldız isme alternatif aradığı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan Victor Osimhen, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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