Bodrum'un akşamları bir başkadır

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Ege temsilcisiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şu anda ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puanla zirvede yer alan cimbom, zorlu deplasmandan da zaferle dönerek hem şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmek hem de namağlup serisini sürdürmeyi planlıyor. Bu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

YENİ BİR REKORUN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar, bugün kazanması halinde 12 maçta 34 puana ulaşarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atacak. Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak birçok rekoru kıran Okan Buruk'un bu karşılaşmayı da kazanmayı çok istediği belirtildi. Öğrencilerinden zorlu deplasman öncesi rehavete kapılmamalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, rakibin eksilerini ve artıları son taktik antrenmanda bir kez daha anlattı ve "Kazanacaksınız" dedi

BURUK 2-1 ÖNDE

Okan Buruk ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu süreçte Buruk, Galatasaray'ı, Demirel de Hatayspor'un başındaydı. Oynanan 3 karşılaşmada Okan Buruk 2 kez sahadan galip ayrılırken, Volkan Demirel de 1 kez kazanan taraf oldu.

DAVINSON CEZALI FORMA NELSSON'UN

Galatasaray'ın milli ara öncesinde oynadığı Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı... Kolombiyalı stoper bugünkü Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Davinson'un yerine Nelsson 11'de sahaya çıkacak.

EN GOLCÜ TAKIM ASLAN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Cim bom'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde attığı 6 golle takımını en çok ağları sarsan isim.

ICARDI VE JAKOBS YOK

Sarı-kırmızılılarda Samsunspor müsabakasında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bugün kadroda olmayacak.

DEPLASMANDA KAZANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor maçında 2-1'lik skorla almıştı. O dönemde Hatay'ı Volkan Demirel çalıştırıyordu. Aslan bu mücadelenin ardından ligde dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca sarı-kırımızılılar, ligde üst üste oynadığı 13 karşılaşmayı da kazandı.

İŞTE BODRUM FK - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Yusuf, Obekpa, Brazao, Fredy, Dimitrov, Seferi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen