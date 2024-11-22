TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Marca gazetesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gomez'in özellikle Victor Osimhen transferi ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:57 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GALATASARAY OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?
Gomez, "Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" şeklindeki soruya; "Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı asla sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım olacaktır. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek." cevabını verdi.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
DİĞER