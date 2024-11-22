TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

OSIMHEN'İN SEZON BAŞI TRANSFER SÜRECİ Osimhen'in sezon başında Galatasaray'a transfer süreci hakkında konuşan Gomez; "Osimhen Suudi Arabistan'a gitmek istemiyordu ve Chelsea'ye transferi de gerçekleşmemişti. Eğer Napoli'de kalsaydı tek başına antrenman yapacaktı ve oynamayacak bir durumda olacaktı. İki hafta önce hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi görünebilirdi ama aniden bu transferin çok mümkün olduğunu gördük. Adana Demirspor maçından önce bize bu olasılıktan bahsettiler ve havaalanına döndüğümüzde, kalkıştan hemen önce teknik direktörümüz Okan Buruk, Osimhen ile bir video görüşmesi yaptı. O andan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde sonuçlandı." ifadelerini kullandı.