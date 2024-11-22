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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Marca gazetesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gomez'in özellikle Victor Osimhen transferi ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:57 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:59
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Marca gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gomez'in özellikle Victor Osimhen transferi ile ilgili sözleri gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

OSIMHEN'İN SEZON BAŞI TRANSFER SÜRECİ

Osimhen'in sezon başında Galatasaray'a transfer süreci hakkında konuşan Gomez; "Osimhen Suudi Arabistan'a gitmek istemiyordu ve Chelsea'ye transferi de gerçekleşmemişti. Eğer Napoli'de kalsaydı tek başına antrenman yapacaktı ve oynamayacak bir durumda olacaktı. İki hafta önce hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi görünebilirdi ama aniden bu transferin çok mümkün olduğunu gördük. Adana Demirspor maçından önce bize bu olasılıktan bahsettiler ve havaalanına döndüğümüzde, kalkıştan hemen önce teknik direktörümüz Okan Buruk, Osimhen ile bir video görüşmesi yaptı. O andan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

"ONA ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN MÜCADELE ETME VE AVRUPA'DA OYNAMA SEÇENEĞİ SUNDUK"

Gomez sözlerine; "Ona şampiyonluklar için mücadele etme ve Avrupa'da oynama seçeneğini sunan birkaç takımdan biriydik. Ayrıca Victor İstanbul'da futbolun Napoli'deki gibi %100 yaşanmasına da değer veriyor." şeklinde devam etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısından flaş Victor Osimhen açıklaması!

GALATASARAY OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?

Gomez, "Osimhen'in bonservisi alınacak mı?" şeklindeki soruya; "Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı asla sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım olacaktır. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek." cevabını verdi.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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