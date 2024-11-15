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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için resmi temaslara başladı. Nijeryalı süper yıldızı sarı-kırmızılılara getiren menajer George Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Galatasaray yönetimi, tarihi transfer operasyonu için somut adımlar atmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için temaslara resmen başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Sarı kırmızılı ikili, 25 yaşındaki süper forvetin bir yıllığına kiralanmasında büyük rol oynayan menajer George Gardi ile buluştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

George Gardi, İtalya'da bir restoranda Buruk ve Kavukçu ile birlikte paylaşım yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Bu üç ismin buluşması Galatasaraylıları transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı

Tarafların, Victor Osimhen'in transferinde yol haritasını masaya yatırdığı belirtildi.

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