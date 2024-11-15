TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen paylaşımı! Görüşmeler resmen başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için resmi temaslara başladı. Nijeryalı süper yıldızı sarı-kırmızılılara getiren menajer George Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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George Gardi, İtalya'da bir restoranda Buruk ve Kavukçu ile birlikte paylaşım yaptı.
Bu üç ismin buluşması Galatasaraylıları transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.
Tarafların, Victor Osimhen'in transferinde yol haritasını masaya yatırdığı belirtildi.
Napoli kulübü ile pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor.
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