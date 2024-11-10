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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen'den Samsunspor maçı sonrası açıklama

GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen'den Samsunspor maçı sonrası açıklama

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın ardından sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:50
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GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen'den Samsunspor maçı sonrası açıklama

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın ardından sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR LİDER"

Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli figür. Çok güçlü geri dönecektir, ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum.

"ÇOK BÜYÜK SAYGI HAK EDİYOR"

Öncelikle Türk halkını selamlıyorum, bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim. Ne anlama geldiğini öğrenmeye çalıştım. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum.

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