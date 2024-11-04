  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip

Son dakika GS haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray’da bu sezon performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için transferde sıcak gelişmeler daha yaşanıyor. Milli oyuncuyu, son olarak Almanya Bundesliga’dan 2 takımın izlediği öğrenildi. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 16:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip

Bu sezon üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray bu hedefine doğru dolu dizgin yürüyüşünü sürdürüyor. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a 8 puan fark atmayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları için kollar şimdiden sıvandı. Özellikle sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'da formayı sırtına geçiren ve tekrar bırakmayan Yunus Akgün, başarılı performansıyla şu ana kadar herkes tarafından tam not almayı başardı.

YUNUS AKGÜN İÇİN ALMANLAR DEVREDE

Başarılı oyununu istatistiklerine de yansıtan milli yıldıza talip çıktı. Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Freiburg, Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleye gözlemcilerini göndererek Yunus Akgün'ü izletti.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Yunus Akgün için çıkan haberin detaylarında, 24 yaşındaki oyuncuyu gündemine alan 2 dev kulüp daha olduğu belirtildi. Bu kulüplerin, Hollanda devi Ajax ve Portekiz devi Benfica'nın olduğu iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON CHAMPIONSHIP ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Yunus Akgün, geride kalan sezonu İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Leicester City'de geçirmişti. Ada ekibinde kiralık olarak forma giyen Yunus, mavililer ile toplamda 29 maça çıkmış ve 2 gol, 4 asist ile skora etki etmeyi başarmıştı.

Milli oyuncunun formasını giydiği Leicester 97 puan ile ligi lider bitirerek yeniden Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sezonun bitiminin ardından İngiliz ekibi Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

14 MAÇA ÇIKTI

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi maçta 882 dakika süre buldu. 1.73 boyundaki kanat oyuncusu, bu sürelerde 5 gol ve 1 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... Devamını Oku BUNU DA OKU

Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi?
G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
DİĞER
Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti
Başkan Erdoğan'dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı!
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! 17:09
Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip 16:43
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! 16:28
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? 16:05
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı 15:41
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 15:36
Daha Eski
TFF'den derbi sonrası flaş karar! TFF'den derbi sonrası flaş karar! 13:38
Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! 13:23
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! 12:20
Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? 11:44
Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan maçı ne zaman? 11:41
Lille - Juventus maçı ne zaman? Lille - Juventus maçı ne zaman? 11:39