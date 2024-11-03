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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme bir kez daha Jhon Arias geldi. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un da ısrarla istediği oyuncu için resmi teklifini iletti. İşte sunulan bonservis bedeli... | Son dakika GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu katmak isteyen Galatasaray'da Jhon Arias ilk sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılıların, Brezilya ekibi Fluminense ile görüşmelere başladığı ve ilk resmi teklifin iletildiği aktarıldı.



TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Fotomaç'ta yer alan habere göre Aslan'ın bu transfer için 6-7 milyon euro arası bir teklifle kapıyı açtığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Ancak Fluminense'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için daha yüksek bir bonservis bedeli istediği dile getirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Brezilya kulübüyle Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan ve 2021'den beri Fluminense'de yer alan Jhon Arias'ın Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...

Jhon Arias bu sezon Fluminense'de 46 resmi maça çıktı.

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