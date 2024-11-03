TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli...
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme bir kez daha Jhon Arias geldi. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un da ısrarla istediği oyuncu için resmi teklifini iletti. İşte sunulan bonservis bedeli... | Son dakika GS transfer haberi
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Sarı-kırmızılıların, Brezilya ekibi Fluminense ile görüşmelere başladığı ve ilk resmi teklifin iletildiği aktarıldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Aslan'ın bu transfer için 6-7 milyon euro arası bir teklifle kapıyı açtığı vurgulandı.
Ancak Fluminense'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için daha yüksek bir bonservis bedeli istediği dile getirildi.
Brezilya kulübüyle Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan ve 2021'den beri Fluminense'de yer alan Jhon Arias'ın Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.
Jhon Arias bu sezon Fluminense'de 46 resmi maça çıktı.
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