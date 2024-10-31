Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, son olarak Beşiktaş'a karşı oynanan derbide gösterdiği performansla büyük alkış toplayan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin etkili oyunu, transferde pek çok Avrupa devinin iştahını kabarttı. İşte detaylar...
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DEVLERİN RADARI ALTINDA DURUYOR
Sanchez'in bu sezon lig ve Avrupa'da sahada olduğu 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar çıkışa geçti.
Sanchez'li dönemde Süper Lig'de farkı açarak zirveye çıkan Aslan, Avrupa Ligi'nde de ilk 5'te yer alıyor.
Başarılı savunmacıyı Real Madrid, Juventus ve İngiltere'den de iki takip ettiği aktarıldı.
Galatasaray Yönetimi de ara transfer döneminde 28 yaşındaki defansa teklif gelmesine kesin gözüyle bakıyor.
Deneyimli stopere 30 milyon euroyu aşan bir teklif olabileceği ve Türkiye'de rekor bir transfer satışının gerçekleşebileceği vurgulanıyor.
TOTTENHAM'DA ALKIŞLARI TOPLADI
Davinson Sanchez, 2017-2023 arasında İngiltere'de Tottenham'da gösterdiği performansla dikkat toplamıştı. Premier Lig ekibinde 207 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan Kolombiyalı yıldız, performansıyla adından söz ettirmişti.
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