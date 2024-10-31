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Haberler Galatasaray

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, son olarak Beşiktaş'a karşı oynanan derbide gösterdiği performansla büyük alkış toplayan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin etkili oyunu, transferde pek çok Avrupa devinin iştahını kabarttı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Sarı-kırmızılılarda Sanchez'in performansı alkış topluyor. Beşiktaş derbisinde attığı gol ve savunma daki futboluyla beğenilen Sanchez, Avrupa'da birçok kulüp tarafından izleniyor.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Geçtiğimiz sezon transfer edilen 28 yaşındaki stoper üst üste iki sakatlık yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon ise tam anlamıyla patlama gerçekleştirdi.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Beşiktaş'a kaybedilen Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde gelen Young Boys üzüntüsünde yokluğu hissedilen Sanchez, takıma döndükten sonra Galatasaray maç kaybetmedi, zirveye doğru ilerledi.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

DEVLERİN RADARI ALTINDA DURUYOR

Sanchez'in bu sezon lig ve Avrupa'da sahada olduğu 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar çıkışa geçti.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Sanchez'li dönemde Süper Lig'de farkı açarak zirveye çıkan Aslan, Avrupa Ligi'nde de ilk 5'te yer alıyor.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Başarılı savunmacıyı Real Madrid, Juventus ve İngiltere'den de iki takip ettiği aktarıldı.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Galatasaray Yönetimi de ara transfer döneminde 28 yaşındaki defansa teklif gelmesine kesin gözüyle bakıyor.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

Deneyimli stopere 30 milyon euroyu aşan bir teklif olabileceği ve Türkiye'de rekor bir transfer satışının gerçekleşebileceği vurgulanıyor.

Derbide şov yapmıştı! Galatasaray'ın yıldızı transferde rekor kıracak

TOTTENHAM'DA ALKIŞLARI TOPLADI

Davinson Sanchez, 2017-2023 arasında İngiltere'de Tottenham'da gösterdiği performansla dikkat toplamıştı. Premier Lig ekibinde 207 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan Kolombiyalı yıldız, performansıyla adından söz ettirmişti.

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