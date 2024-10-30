  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguaylı futbolcunun kardeşi Brahian Torreira, 28 yaşındaki oyuncunun emekli olacağı takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 15:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Uruguaylı yıldızın adı son haftalarda sık sık Boca Juniors ile anılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin deneyimli futbolcuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

28 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz aylarda ESPN Uruguay'a yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"

Torreira açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Torreira'nın bu sözleri gündem olurken, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Lucas Torreira'nın kardeşi Brahian Torreira, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

El Pais'e konuşan ve kariyerini 18 de Julio'da sürdüren Brahian Torreira, kardeşinin Uruguay Kupası çeyrek finalinde Montevideo City Torque ile oynadıkları karşılaşmanın ardından kardeşinin kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Brahian Torreira, "Bizi maçta her yere koşturacaklarını söyledi ve çok şaka yaptı. Ayrıca bundan keyif almamız gerektiğini çünkü bunun her zaman gerçekleşmediğini söyledi." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

"FUTBOLU 18 DE JULIO'DA BIRAKACAK"

18 de Julio'da Lucas Torreira ile takım arkadaşı olma hayalinden bahseden Brahian, "Lucas'ın burada çok hayranı var. Sürekli 18 de Julio'nun durumunu soruyor. Ayrıca babam kulübün başkanı ve emekli olmak ve şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için mutlaka gelip bir yıl oynayacak." ifadelerini kullanarak kardeşinin futbolu 18 de Julio'da bırakacağını belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor ayrılığı açıkladı! Konyaspor ayrılığı açıkladı! 15:40
Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın emekli olacağı takım Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın emekli olacağı takım 15:36
F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor 15:34
Konyaspor Recep Uçar ile anlaşmaya vardı Konyaspor Recep Uçar ile anlaşmaya vardı 15:29
İnegöl Kafkas SK - Hatayspor | CANLI İnegöl Kafkas SK - Hatayspor | CANLI 14:16
Roma - Torino maçı ne zaman? Roma - Torino maçı ne zaman? 13:57
Daha Eski
Como - Lazio maçı ne zaman? Como - Lazio maçı ne zaman? 13:52
Genoa - Fiorentina maçı ne zaman? Genoa - Fiorentina maçı ne zaman? 13:48
Derbiye F.Bahçe taraftarı alınacak mı? Karar açıklandı Derbiye F.Bahçe taraftarı alınacak mı? Karar açıklandı 13:44
Kayserispor kupaya veda etti! Kayserispor kupaya veda etti! 12:39
Boca'dan flaş Medina kararı Boca'dan flaş Medina kararı 12:36
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman? Tottenham - Manchester City maçı ne zaman? 12:33