GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım

"FUTBOLU 18 DE JULIO'DA BIRAKACAK"



18 de Julio'da Lucas Torreira ile takım arkadaşı olma hayalinden bahseden Brahian, "Lucas'ın burada çok hayranı var. Sürekli 18 de Julio'nun durumunu soruyor. Ayrıca babam kulübün başkanı ve emekli olmak ve şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için mutlaka gelip bir yıl oynayacak." ifadelerini kullanarak kardeşinin futbolu 18 de Julio'da bırakacağını belirtti.