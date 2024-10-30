GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın futbolu bırakacağı takım
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguaylı futbolcunun kardeşi Brahian Torreira, 28 yaşındaki oyuncunun emekli olacağı takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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28 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz aylarda ESPN Uruguay'a yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.
"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"
Torreira açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.
Torreira'nın bu sözleri gündem olurken, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Lucas Torreira'nın kardeşi Brahian Torreira, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
El Pais'e konuşan ve kariyerini 18 de Julio'da sürdüren Brahian Torreira, kardeşinin Uruguay Kupası çeyrek finalinde Montevideo City Torque ile oynadıkları karşılaşmanın ardından kardeşinin kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.
Brahian Torreira, "Bizi maçta her yere koşturacaklarını söyledi ve çok şaka yaptı. Ayrıca bundan keyif almamız gerektiğini çünkü bunun her zaman gerçekleşmediğini söyledi." dedi.
"FUTBOLU 18 DE JULIO'DA BIRAKACAK"
18 de Julio'da Lucas Torreira ile takım arkadaşı olma hayalinden bahseden Brahian, "Lucas'ın burada çok hayranı var. Sürekli 18 de Julio'nun durumunu soruyor. Ayrıca babam kulübün başkanı ve emekli olmak ve şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için mutlaka gelip bir yıl oynayacak." ifadelerini kullanarak kardeşinin futbolu 18 de Julio'da bırakacağını belirtti.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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