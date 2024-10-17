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Haberler Galatasaray

GALATASARAY ROMA MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 14:10
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GALATASARAY ROMA MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalyan rakibi Roma'yı ağırlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Tess Olofsson'un yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi - AS Roma maçı 17 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

İSVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Tess Olofsson yönetecek. Karşılaşmada Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray Petrol Ofisi, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Roma ise ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi.

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