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Haberler Galatasaray

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Wilfried Zaha yorumu: Yapması gereken...

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan bu sezonun başında transfer ettiği fildişili oyuncu Wilfried Zaha ile ilgili açıklamada bulundu. Kadro dışı kalan Zaha'nın yapması gerekenleri belirtti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 15:37
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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Wilfried Zaha yorumu: Yapması gereken...

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan bu sezonun başında transfer ettiği fildişili oyuncu Wilfried Zaha ile ilgili açıklamada bulundu. Kadro dışı kalan Zaha'nın yapması gerekenleri belirtti.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage açıklamasında, "Wilfired Zaha şu anda antrenman yapıyor. Geçen hafta onunla yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşme yaptık. Kulüpte kendisinden ne beklendiğini anlaması gerekiyor. Zaha'ya onu neden kadromuza kattığımızı ve faydalanmak istediğimizi söyledim. Şu an için bir oyuncu olarak yetenekleriyle ilgili bir sorunu yok, takımla birlikte mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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