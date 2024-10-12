Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Kasımpaşa maçında 2 gol attıktan sonra sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız için yoğun mesai sürüyor. Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı sebebiyle 2 maç kaçıran golcü oyuncuyu Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalışıyor. İşte Osimhen'in sakatlığındaki son durum... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe derbisinde ve PAOK maçında usta işi asistler yapan Osimhen, Kasımpaşa'ya karşı 2 gol kaydetti.
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.
Sakatlığının ardından Rigas ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Nijeryalı yıldız oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının kadrosuna alınmadı.
DERBİ ÖNCESİ DİNLENDİRİLECEK
Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı devam eden Osimhen'in 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.
Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbiye özel olarak hazırlandığı bilgileri gündemde.
Bu durum Galatasaray'ın zorlu maç için elini güçlendirebilir.
Nijeryalı golcünün sahada olması takımın hücum gücünü olumlu olarak etkiliyor.
Sarı-Kırmızılı forvetin, 19 Ekim'de Antalyaspor ve 23 Ekim'de IF Elfsborg ile oynanacak maçlarda riske edilmeyeceği belirtildi.
DİĞER