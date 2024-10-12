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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Kasımpaşa maçında 2 gol attıktan sonra sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız için yoğun mesai sürüyor. Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı sebebiyle 2 maç kaçıran golcü oyuncuyu Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalışıyor. İşte Osimhen'in sakatlığındaki son durum... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 16:35
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Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray, liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, bu transferle Avrupa'da büyük ses getirdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Piyasa değeri 75 milyon Euro olan dünyaca ünlü golcü oyuncu sarı kırmızılı forma altında etkisini kısa sürede gösterdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Fenerbahçe derbisinde ve PAOK maçında usta işi asistler yapan Osimhen, Kasımpaşa'ya karşı 2 gol kaydetti.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Sakatlığının ardından Rigas ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Nijeryalı yıldız oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

DERBİ ÖNCESİ DİNLENDİRİLECEK

Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı devam eden Osimhen'in 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi? İşte sakatlığındaki son durum

Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbiye özel olarak hazırlandığı bilgileri gündemde.

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