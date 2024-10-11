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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Milli araya Alanya galibiyetiyle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar ara transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş maçında şov yapan Omar Marmoush için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 10:40
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Sarı kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Cimbom yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Yönetim bu hamlelerine ocak ayında da devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Teknik Direktör Okan Buruk ise ocak ayı için transfer raporlamalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Başarılı çalıştırıcı ocak ayında takviye istediği bölgeleri şimdiden belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Okan Buruk'un hazırladığı raporu, milli arayla beraber yönetime teslim ettiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

50 yaşındaki çalıştırıcının özellikle hücum bölgesine takviye talep ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

KEREM'İN AYRILIĞI SONRASI...

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte bir süredir kanat bölgesinde sorun yaşıyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Cimbom bu doğrultuda her iki kanatta da görev yapabilen, kreatif ve kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Bu konuda araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Sarı kırmızılı scout ekibinin, Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans sergileyen yıldız isim için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Öte yandan Cimbom için bu transferdeki en büyük engelin ise, hedeflenen ismin peşinde birçok Avrupa devinin olması.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

İşte Aslan'ın ocak ayındaki bombası...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

G.SARAY'DAN MARMOUSH HAREKATI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Omar Marmoush için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Sarı kırmızılıların, son dönemde büyük çıkış gösteren Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Her iki kanatta da forma giyebilen Omar Marmoush, forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Birçok Avrupa devi tarafından takip edilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Ancak yönetimin yine de Marmoush için tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Özellikle Eintracht Frankfurt'un, Marmoush için en az 30 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Mısırlı yıldızın ise Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ve Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

1 AY İÇİNDE BELLİ OLACAK

Transferin önümüzdeki 1 ay içinde netleşeceği ve Omar Marmoush'un imza atacağı takımın belli olacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Omar Marmoush geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında çok etkili bir performans sergilemiş ve 1 gol atmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Omar Marmoush bu sezon ise toplam 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Marmoush bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Marmoush'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de bitecek.

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