TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Omar Marmoush'a kanca! Beşiktaş'a gol atmıştı
Milli araya Alanya galibiyetiyle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar ara transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş maçında şov yapan Omar Marmoush için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yönetim bu hamlelerine ocak ayında da devam edecek.
Teknik Direktör Okan Buruk ise ocak ayı için transfer raporlamalarına başladı.
Başarılı çalıştırıcı ocak ayında takviye istediği bölgeleri şimdiden belirledi.
Okan Buruk'un hazırladığı raporu, milli arayla beraber yönetime teslim ettiği öne sürüldü.
50 yaşındaki çalıştırıcının özellikle hücum bölgesine takviye talep ettiği kaydedildi.
KEREM'İN AYRILIĞI SONRASI...
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte bir süredir kanat bölgesinde sorun yaşıyordu.
Cimbom bu doğrultuda her iki kanatta da görev yapabilen, kreatif ve kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmayı hedefliyor.
Bu konuda araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Sarı kırmızılı scout ekibinin, Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans sergileyen yıldız isim için harekete geçtiği iddia edildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öne sürüldü.
Öte yandan Cimbom için bu transferdeki en büyük engelin ise, hedeflenen ismin peşinde birçok Avrupa devinin olması.
İşte Aslan'ın ocak ayındaki bombası...
G.SARAY'DAN MARMOUSH HAREKATI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Omar Marmoush için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, son dönemde büyük çıkış gösteren Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.
Her iki kanatta da forma giyebilen Omar Marmoush, forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Birçok Avrupa devi tarafından takip edilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor.
Ancak yönetimin yine de Marmoush için tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi.
Özellikle Eintracht Frankfurt'un, Marmoush için en az 30 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.
Mısırlı yıldızın ise Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ve Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
1 AY İÇİNDE BELLİ OLACAK
Transferin önümüzdeki 1 ay içinde netleşeceği ve Omar Marmoush'un imza atacağı takımın belli olacağı vurgulandı.
Omar Marmoush geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında çok etkili bir performans sergilemiş ve 1 gol atmıştı.
Omar Marmoush bu sezon ise toplam 9 maça çıktı.
Marmoush bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Marmoush'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de bitecek.
1.83 boyundaki oyuncu kariyerinde Wolfsburg, Stuttgart, St. Pauli ve Wadi Degla gibi takımlarda da boy göstermişti.
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