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Haberler Galatasaray

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

Galatasaray yönetimi, üç yıldız oyuncusuna zam yapmak üzere harekete geçti. Performansları ile sezona damga vuran o isimlere yıllık ödenen miktarın kat kat fazlası sunulmaya hazırlanılıyor. İşte sarı kırmızılıların maaşlarında iyileştirmeye gitmeyi düşündüğü üç yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

Sarı kırmızılı ekip, yerli oyuncuların maaşını düzeltmek için harekete geçti.

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

Yıllık yaklaşık 15 milyon lira kazanan Barış Alper'i 60 milyon liraya çekmeyi düşünen yönetim, Yunus Akgün'e de zam yapacak.

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

15 milyon lira alan genç oyuncunun maaşı da arkadaşlarıyla dengeli olarak yükselecek.

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

Sarı-kırmızılılar, ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor.

Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!

8.5 milyon TL kazanan oyuncunun maaşını en az üç katına çıkarması bekleniyor.

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