Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı!
Galatasaray yönetimi, üç yıldız oyuncusuna zam yapmak üzere harekete geçti. Performansları ile sezona damga vuran o isimlere yıllık ödenen miktarın kat kat fazlası sunulmaya hazırlanılıyor. İşte sarı kırmızılıların maaşlarında iyileştirmeye gitmeyi düşündüğü üç yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar, ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor.
8.5 milyon TL kazanan oyuncunun maaşını en az üç katına çıkarması bekleniyor.
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