Şampiyonluk habercisi

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, milli araya liderlik koltuğunda gitti. Sarıkırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan toplayarak bir kez daha tarihe geçti. Süper Lig'de geçmiş sezonların ilk 8 maçına bakıldığında en yüksek puanını tekrarladı. Geçen sezon da benzer başarıya ulaşan Galatasaray, daha önce 2017-2018, 2005-2006, 2001-

2002 ve 1987-1988 sezonlarında 8 maçta 22 puan toplamıştı.

Sarı-kırmızılıların daha önce 22 puana ulaştığı 5 sezonun ise tek ortak noktası var. Galatasaray, bu sezonlarda şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Okan Buruk'la şampiyonluk yaşayan Aslan'ı, Igor Tudor yönetiminde başlayan 2017-2018'de Fatih Terim, 2005- 2006'da Eric Gerets, 2001-2002'de Mircea Lucescu, 1987-1988'de ise Mustafa Denizli şampiyonluğa taşıdı. Geçen yıl olduğu gibi ilk 8 haftada yine 22 puan alan Okan Buruk, sezon sonunda senaryoyu tekrarlamak istiyor.

FENERBAHÇE'Yİ SOLLADI

Sarı-kırmızılılar, daha önce ilk 8 haftada 22 puan topladığı beş sezonda Fenerbahçe ile yarıştı. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibinin önünde ilk sırada yer alırken, beş sezonun tamamında sarı-lacivertliler ikinci oldu.

GEÇEN YIL GERİDEN GELDİ

En iyi başlangıçlarını yaptığı 6 sezonun 5'inde ilk 8 haftada zirvede olan Galatasaray, geçen sezon ikinci sıradaydı. Sarı kırmızılı ekibin önünde geçen yıl 8'de 8 ile 24 puan alan Fenerbahçe vardı. Sezon sonunda ise şampiyonluk Cimbom'un oldu.