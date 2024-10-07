GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş zamanı merak ediliyordu. Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçının ardından geri dönüş tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.
SARI-KIRMIZILILAR SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
YUNUS AKGÜN'ÜN GOLLERİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.
Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.
İKİ MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Galatasaray, son 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.
OSIMHEN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, sahalara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.
Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
DİĞER