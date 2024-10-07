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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş zamanı merak ediliyordu. Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçının ardından geri dönüş tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:22
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GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

SARI-KIRMIZILILAR SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

YUNUS AKGÜN'ÜN GOLLERİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

İKİ MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Galatasaray, son 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

OSIMHEN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, sahalara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen sahalara dönüş tarihini açıkladı!

Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.

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