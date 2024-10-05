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Haberler Galatasaray

Galatasaray ocakta transfer bombalarını patlatacak

Galatasaray, devre arasında 3 yıldız ismi birden renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek o 3 isim ve yaşanan gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray ocakta transfer bombalarını patlatacak

AL NASSR BREZİLYALI YILDIZI GÖNDERİYOR

Yaz transfer döneminde Osimhen'le son yılların en büyük bombasını patlatan Galatasaray bir süper yıldızı daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Hedefte Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için Mane ile birlikte göndermek istediği Talisca yer alıyor. Aslan, 30 yaşındaki 10 numara için nabız yoklamaya başladı. Daha önce Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Talisca'nın ara transferde Galatasaray'a imza atması sürpriz olmayacak.

FLUMİNENSE'NİN BAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ

Galatasaray, menajerinin "Arap yarımadasından teklif getireceğim" dediği Ziyech'le ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Faslı yıldızın yerine kimin geleceği ise şimdiden belli oldu. Fluminense Kulübü Başkanı Mario Bittencourt, Cimbom'un yaz transfer döneminde çok istediği Jhon Arias'la ilgili bir açıklama yaparak "Jhon gitmek istiyordu ancak G.Saray'ın o zamanki teklifi istediğimiz gibi değildi. Ama artık Jhon'un Avrupa hayalini gerçekleştireceğiz" dedi. Böylece 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusuna G.Saray yolu açılmış oldu.

ASLAN, ARJANTİNLİ STAR İÇİN PUSUDA

Transferde büyük düşünen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala. Sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki forveti devre arasında kadroya katmak istiyor. Roma ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Dybala'ya Okan Buruk onay verdi, yönetim ön çalışmalara başladı. İtalyan kaynaklar, Dybala'nın da arkadaşı İcardi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı görüşünde.

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