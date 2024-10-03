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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:18 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:22
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı. Barış'ın sağ beke geçmesiyle sağdan gelmeye başladık. Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onla beraber daha çok ürettik. Dİğer yerlerden çok üretemedik. Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık. Burada tabii ki üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getireceğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bir avantajımız vardı, kazanıp devam etmek istiyorduk. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Oyunları bu, iyi kapanıyorlar. 2 gol atmamıza rağmen bize devamlı cevap verdiler. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı."

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