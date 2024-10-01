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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamış ve dünya çapında gündem olmuştu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, adı şimdiden dev kulüplerle anılan ve ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrforun transfer durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 15:27
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan sarı-kırmızılılarda Osimhen, attığı 2 golle takımın yıldızı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

25 yaşındaki futbolcu, 20 ve 28. dakikalarda sahneye çıkarak sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Osimhen sahaya çıktığı ilk 3 karşılaşmada golle tanışamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Nijeryalı süper yıldız, Fenerbahçe ile oynanan dev derbide yaptığı şık asistle taraftarın takdirini toplamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

25 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

100 milyon Euro'luk bonservis değeriyle dünyanın en pahalı 4 santrforundan biri olan Osimhen, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Ancak yıldız isim sezon sonuna kalmadan da takıma veda edebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Uzun zamandır Juventus, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Osimhen'in geleceği belirsiz.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği haberde Romano, "Dürüstçe söyleyebilirim ki Osimhen ile ilgili şu anda hiçbir şey olmuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Son dönemde Chelsea'nin ilgisinin sürdüğünü ve oyuncuyu hala beğendiklerini birçok kez söyledim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Ancak devam eden bir görüşme yok ve Galatasaray'ın Osimhen'i kiralamak için önemli miktarda para ödemesi de bu duruma saygısızlık olur.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...

Bu yüzden şimdilik her şey sakin, ocak ayına yaklaştığımızda gelişmeleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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