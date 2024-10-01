GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamış ve dünya çapında gündem olmuştu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, adı şimdiden dev kulüplerle anılan ve ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrforun transfer durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Osimhen sahaya çıktığı ilk 3 karşılaşmada golle tanışamamıştı.
Nijeryalı süper yıldız, Fenerbahçe ile oynanan dev derbide yaptığı şık asistle taraftarın takdirini toplamıştı.
25 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atmış oldu.
100 milyon Euro'luk bonservis değeriyle dünyanın en pahalı 4 santrforundan biri olan Osimhen, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanmıştı.
Ancak yıldız isim sezon sonuna kalmadan da takıma veda edebilir.
Uzun zamandır Juventus, Chelsea ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Osimhen'in geleceği belirsiz.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise 25 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği haberde Romano, "Dürüstçe söyleyebilirim ki Osimhen ile ilgili şu anda hiçbir şey olmuyor.
Son dönemde Chelsea'nin ilgisinin sürdüğünü ve oyuncuyu hala beğendiklerini birçok kez söyledim.
Ancak devam eden bir görüşme yok ve Galatasaray'ın Osimhen'i kiralamak için önemli miktarda para ödemesi de bu duruma saygısızlık olur.
Bu yüzden şimdilik her şey sakin, ocak ayına yaklaştığımızda gelişmeleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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