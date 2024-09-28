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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Ali Şansalan oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın var hakemi açıklandı. Mücadelede VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:10
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Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Ali Şansalan oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK'a karşı 3 - 1 galibiyet alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Cimbom, sahaya yeni bir rekor için çıkacak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009 - 2010 sezonunda 6'da 6 yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde en iyi sezon başlangıcını yapmış olacak.

28 Eylül 2024 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Onun yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi olarak da Ali Şansalan'ın görev alacağı açıklandı.

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