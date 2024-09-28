Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Ali Şansalan oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK'a karşı 3 - 1 galibiyet alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Cimbom, sahaya yeni bir rekor için çıkacak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009 - 2010 sezonunda 6'da 6 yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde en iyi sezon başlangıcını yapmış olacak.

28 Eylül 2024 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Onun yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi olarak da Ali Şansalan'ın görev alacağı açıklandı.