Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar ile ilgili dikkat çeken o istatistik de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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İlk yarı bu golle Cimbom'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken 67. dakikada Konstantelias skoru 1-1'e getirdi.
75. dakikada sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Victor Osimhen'in asistinde takımını bir kez daha öne geçiren golü kaydetti.
90+5. dakikada Mauro Icardi karşılaşmaya son noktayı koydu ve Aslan sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından ise Cimbom'un, Yunan takımlarına karşı olan o istatistiği dikkat çekti.
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Yunanistan takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazandı.
İŞTE O SKORLAR:
3-1 vs PAOK
1-0 vs Panathinaikos
1-0 vs Olympiakos
1-0 vs Olympiakos
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