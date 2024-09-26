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Haberler Galatasaray

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar ile ilgili dikkat çeken o istatistik de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:54
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Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Yunan ekibi PAOK ile kozlarını paylaştı.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Sarı-kırmızılılar heyecan dolu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Karşılaşmada gol perdesi 48. dakikada konuk ekipten Rahman Baba'nın kendi ağlarını havalandırması sonucu açıldı.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

İlk yarı bu golle Cimbom'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken 67. dakikada Konstantelias skoru 1-1'e getirdi.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

75. dakikada sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Victor Osimhen'in asistinde takımını bir kez daha öne geçiren golü kaydetti.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

90+5. dakikada Mauro Icardi karşılaşmaya son noktayı koydu ve Aslan sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Karşılaşmanın ardından ise Cimbom'un, Yunan takımlarına karşı olan o istatistiği dikkat çekti.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Yunanistan takımlarını konuk ettiği dört maçı da kazandı.

Yunan takımlarının belalısı Galatasaray! İşte o istatistik

İŞTE O SKORLAR:

3-1 vs PAOK
1-0 vs Panathinaikos
1-0 vs Olympiakos
1-0 vs Olympiakos

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