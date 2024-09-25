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Haberler Galatasaray

Başarıya açız

“Ligde derbi dahil 6 maç kazandık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Aç bir takımız, başarıya açız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Başarıya açız

Okan Buruk, PAOK maçı öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mental olarak çok iyi durumda olduklarını belirten Buruk, "Zorlu bir karşılaşmanın bizi beklediğinin bilincindeyiz. Transfer dönemi bitince sahaya odaklandık. Derbi dahil 6 maç kazandık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızın hiçbir yerinde Fenerbahçe galibiyeti olmamalı. Aç bir takımız, başarıya açız. Kazanmak istiyoruz"

YUNUS: HAKKINI VERECEĞIM

Derbiye damga vuran Yunus Akgün ise şu ifadeleri kullandı: Uzun süredir düzenli oynamıyordum. Okan hoca şans verdi. Onun güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Benim performansım elbette ki önemli ama esas olan takımın performansı.

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