GALATASARAY HABERİ - Icardi ve Osimhen beraber oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formattaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılardaki son antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Yunus Akgün, basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLU İÇİN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz."

"DIŞARIDA SUNİ BİR ORTAM YARATILIYOR"

"Florya'da ortam çok başka, dışarıdan farklı yansıtılıyor. Öz güvenimiz hep çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz. Sezon başı hatalar yaptık ama adı üstünde, sezon başı. Milli takımdan gelen oyuncular... Bütün Avrupa bu maç yoğunluğunu konuşuyor. Geçen sezon 12-13 ay sürdü. Hazırlık süreci her takım için zaman alıyor, bizim için da bazen daha fazla oluyor. Kadro tamamlandı. Transfer dönemi bittikten sonra bizde bir sakinleme olur. Artık sadece futbola, sahaya odaklandık. Bu da galibiyetler ve başarılar getiriyor."

"AÇ BİR TAKIMIZ"

"Derbiyi kazandık, 6'da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız. Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz."

"ICARDI VE OSIMHEN BİR ARADA OYNAYACAK"

"Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak."

"BÖYLE BİR GRUPLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Yunus Akgün'ün kalitesi var. Üst üste koyarak gidiyor. Sağ ve solda oynayabilir. Roland Sallai de oynayabilir. İyi kanat oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. Böyle bir grupla çalıştığım için çok mutluyum. İyi karakterli oyuncular aldık. Oyuncu ve kişilik olarak yeni gelenler çok iyi uyum sağladı. İyi profesyoneller, antrenmanda her şeylerini veriyorlar. Galatasaray kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro."

"SKOR 3-1 OLUNCA BATSHUAYI'Yİ OYUNA ALAMADIK"

"Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bundan önceki senelere göre oynama süresi daha yüksek."

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN BASKI YAPMADIK"

"Derbiye futbol ve taktiksel olarak hazırlandık. Üzerimize ekstra baskı yüklemedik. 'İlla kazanmamız lazım, şöyle olması lazım' gibi baskı yüklemedik. Kalitemize ve oynayacağımız oyuna güvendik. Üzerimizde baskı yoktu ama iyi hazırlandık. En önemli rakiplerinizden biri... Camianın üzerine maç baskısı var. Başkan hiç buraya gelmedi, takımla konuşmadı. Son gün yöneticiler geldi. Çok baskı yüklemedik."

"ÜÇ TÜRK TAKIMI BİRBİRİMİZİ GEÇMEK İÇİN YARIŞACAĞIZ"

"Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Üç Türk takımı olarak birbirimizi geçmek için yarışacağız. Türk futbolu ve ülke puanı için bu çok önemli olacak."

"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FAVORİ OLMAK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

"UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı."

"GÜNAY'A GÜVENİYORUZ"

"Fernando Muslera çok değerli bir oyuncu. Günay Güvenç de oynadığı maçlarla ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Muslera'yı aratmadı. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci. Tecrübesi var ve bu maçlara alışık. Oynadığı maçlarda katkı verdi, ona da güveniyoruz."

YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"DERBİNİN VERMİŞ OLDUĞU MORAL VAR"

"Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

"OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIM"

"Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim."

"BENİM POZİSYONUM DAHA DA PENALTIYDI"

"Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı."