Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi Livakovic(kk), Mertens ve Sara'nın golleriyle 3-0 mağlup etti

Sarı kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından ezeli rakibine göndermede bulundu.

Galatasaray Mourinho'nun kitabını paylaşarak "Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta" notunu düştü.

Kitabın kapağında, "Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. (Ağlayan biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..." mesajı yer aldı.

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