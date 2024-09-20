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Haberler Galatasaray

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 7 sezonda sadece 1 kez mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta dev bir maça sahne olacak. Zirve yarışındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İşte mücadele öncesi dikkat çeken derbi istatistiği... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:33
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Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son 7 sezonda sadece 1 kez mağlup oldu

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son 7 sezonda Kadıköy'deki maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçtaki performansıyla dikkati çekiyor.

"Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'ndaki son 7 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, üçer kez de galibiyet ve beraberlik yaşadı.

GOLLERDE ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 7 sezonda Kadıköy'de rakibi Fenerbahçe'den daha fazla gol attı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibine 8 gol atarken, 4 kez de topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda Henry Onyekuru iki kez fileleri havalandırırken, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mustafa Muhammed, Ryan Donk ile Radamel Falcao da birer gol kaydetti. Fenerbahçe'de ise Miha Zajc, Serdar Dursun, Max Krause ve Eljif Elmas, son 7 maçta Galatasaray'a birer gol attı.

RAKİBİNİ 3 KEZ MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 mücadelesinden 3 kez galip gelerek rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda rakibini 3-0, 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. "Cimbom", böylece Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 7 deplasman maçında 1,7 puan ortalaması yakaladı.

SON 7 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında son 7 karşılaşmada sadece bir kez mağlup oldu.

Galatasaray, sarı-lacivertliler karşısında son 7 deplasman maçında sadece 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan müsabakayı 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın gollerini ise Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.

KÖTÜ SERİYİ FATİH TERİM İLE BOZDU

Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihinde teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde mağlup etti.

Fatih Terim'in başında olduğu sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip, 20 yıllık kötü seriyi sonlandırmıştı.

"Cimbom" söz konusu karşılaşmadan önce Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini, 22 Aralık 1999 yılında, yine Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde almıştı.

KADIKÖY'DEKİ SON 7 KARŞILAŞMA

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ülker Stadı'nda oynanan son 7 karşılaşma şu şekilde:

Tarih Kulvar Skor (FB-GS)
24.12.23 Süper Lig 0-0
08.01.23 Süper Lig 0-3
10.04.22 Süper Lig 2-0
06.02.21 Süper Lig 0-1
23.02.20 Süper Lig 1-3
14.04.19 Süper Lig 1-1
17.03.18 Süper Lig 0-0

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