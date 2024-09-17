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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı. Barış Alper Yılmaz'a zam yapan yönetim, sarı kırmızılıların bir diğer yıldızıyla da masaya oturma kararı aldı. İşte o isim ve kontrat detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

İç transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ilk hamlesini Barış Alper Yılmaz'a yaptı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

İngiltere'den gelen 25 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan milli oyuncunun ücreti 2 milyon Euro'ya çıkartıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

Sabah'ın haberine göre yönetim, ikinci imzayı Victor Nelsson'a attırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

Danimarkalı stoperin 2 yıl kalan sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak ve 1.1 milyon Euro olan garanti parası 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayan Victor Nelsson için de transfer döneminde Avrupa'dan kiralama teklifi gelmiş ancak reddedilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak

Galatasaray'da 4. sezonuna giren 25 yaşındaki Nelsson, Danimarka Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılıyor.

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