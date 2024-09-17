TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak
Galatasaray'da iç transfer harekatı başladı. Barış Alper Yılmaz'a zam yapan yönetim, sarı kırmızılıların bir diğer yıldızıyla da masaya oturma kararı aldı. İşte o isim ve kontrat detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Danimarkalı stoperin 2 yıl kalan sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak ve 1.1 milyon Euro olan garanti parası 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayan Victor Nelsson için de transfer döneminde Avrupa'dan kiralama teklifi gelmiş ancak reddedilmişti.
Galatasaray'da 4. sezonuna giren 25 yaşındaki Nelsson, Danimarka Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılıyor.
Nelsson'un ayrıca piyasa değeri 15 milyon Euro'nun üzerinde görülüyor.
Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyu Ağustos 2021'de 7 milyon Euro bonservisle Kopenhag'dan almıştı.
DİĞER