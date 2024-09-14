Victor Osimhen'den Rizespor maçı sonrası açıklamalar

Sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte performansı ile taraftarların gönlünü fetheden oyuncunun maç sonrasında söyledikleri...

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz."

"GALATASARAY'IN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

"İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. elimden geleni yapacağım."

"GOLÜ BEN ATTIM SANDIM"

"Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu."

"İKİSİNDEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

"Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum."