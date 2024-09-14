Transferde gerekeni yaptık

Neden tepki çektiklerini anlamadığını belirten Öztürk, "Süper Lig'de 19 takım var. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında gerçekten bilmiyorum. Çünkü geçen sene şampiyon olduktan sonra, 'Bu takımın neye ihtiyacı var?' diye sorsalardı, 1 ya da 2 oyuncu denebilirdi. Bu kadar. Dünyanın en önemli 3 santrforundan biri gelmiş, 'Daha...' deniyor. Dahanın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 2 ya da 3 oyuncu yeterliyken, 6 oyuncunun gelip de transferin yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim artık bu şov transferlerden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız lazım" dedi.

DÜNYADA İLK 3'TE

Santrfor pozisyonuna yapılan transferlere değinen Öztürk, "Bir İcardi'miz var. Bizim için kral. Arkasından bir Batshuayi geldi. Bence ikinci santrfor olarak geldi ama birincisi kadar etkili. Dünyanın en büyük 3 santrforundan biri (Osimhen) geldi. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam (Jelert) geldi" diye konuştu.

YAPTIKLARIMIZ ÜRKÜTÜYOR

Öztürk, 5 yılda yapacakları işi 1 yılda yaptıklarını ve bunun rakiplerini ürküttüğünü savundu. Kadro fazlalığı nedeniyle bazı oyuncularla yolları ayırdıklarını hatırlatan Öztürk, şunları aktardı: "Bu yönetimin hatası, 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yapmak. Bu da rakipleri ürkütüyor. Çok normal. Ben de diyorum ki diğer 18 takımı neden sormuyorsunuz. Yani 5 kaleci, 5 santrfor, 10 defansla mı oynayacağız?"

ÇAKMA DEĞİL GERÇEK 5. YILDIZ

25'inci şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Rakibimiz 11 senede şampiyon olamazken, burası 2 senede 2 kere şampiyon olmuş. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki Okan Buruk hocamız ile ekibi ve Dursun Özbek başkanımız tek şeye odaklandı; 25'inci şampiyon luk, 5'inci yıldız. Onun için sene sonunda görecek siniz. Başkaları o çakma 5'inci yıldızdan utanırken, biz gerçek 5. yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız."