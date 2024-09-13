Aslan yıldız avında

1- ZALEWSKI ISRARI: Cimbom, Zalewski için Roma'ya yaptığı teklifi yükseltti. Taraflar dün bonuslarla birlikte 12 milyon euro'ya anlaştı. G.Saray, Zalewski'ye ödeyeceği rakamı da artırdı. Polonyalı yıldız "Tamam" derse bugün İstanbul'a getirilecek.

2- B PLANI MARIO RUI: G.Saray, eğer Zalewski defteri tamamen kapanırsa rotayı Napoli'de forma giyen Mario Rui'ye çevirecek. Yönetim Portekizli sol bek için daha önce hem Napoli'nin hem de futbolcunun nabzını yoklamış ve olumlu yanıt almıştı.

3- BALLO TOURE ATAĞI: Sol bek adayları arasına giren son isim Fode Ballo Toure oldu. Milan'ın kadroda düşünmediği ve B takımına gönderdiği 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fulham'da kiralık olarak oynadı. Toure ile Beşiktaş da ilgileniyor.

4- PELLEGRINI DE LİSTEDE: İtalyan medyası Lazio'nun Juventus'tan kiraladığı sol bek Luca Pellegrini'ye G.Saray'ın talip olduğunu duyurdu. Lazio'nun şartlı satın alma maddesiyle kiraladığı İtalyan yıldızı Cimbom'a göndermek istediği ileri sürüldü.

5- ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI: Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray sürpriz bir hamleyle Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Portekiz kulübüne teklif sundu.