Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi

Milli arada Arjantin’e giden Icardi, kısa süre içinde İstanbul’da olacak. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maça kulübede başlaması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi

Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilmişti. Sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Icardi'nin, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuşabileceği öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye kulübede başlaması planlanıyor.

BENZER SENARYO

Fenerbahçe maçında oynamak istediğini teknik heyete ileten Mauro Icardi, iki sezon önce de benzer senaryo ile Kadıköy'e gitmişti. Sakatlığı sebebiyle bir süre oynamayan yıldız golcü, derbide ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu. 10 gün sonra oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen yıldız, bir kez daha aynı mutluluğu yaşamayı hedefliyor.

Reklam
Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim!
DİĞER
Şahan Gökbakar'ın özrü kabahatinden büyük! Kaçak itirafı pes dedirtti! 85 metrekarelik köy eviymiş...
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
F.Bahçe'de İsmail'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 01:00
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 01:00
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 01:00
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... 01:00
G.Saray'a Premier Lig'den müjde! G.Saray'a Premier Lig'den müjde! 01:00
G.Saray o isimle anlaşma sağladı! G.Saray o isimle anlaşma sağladı! 01:00
Daha Eski
Düzcespor üst turda! Düzcespor üst turda! 01:00
G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor 01:00
F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' 01:00
Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı 00:59
G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika 00:59
Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor 00:59