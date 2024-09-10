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Galatasaray Nicola Zalewski için Roma ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da gözler milli program dönüşü Roma ile görüşme sağlayacak Nicola Zalewski'deydi. Sarı kırmızılılar için güzel haber bugün geldi ve oyuncu için kulübü ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 17:42 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 18:02
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Galatasaray Nicola Zalewski için Roma ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılılar son olarak Polonyalı yıldız futbolcu Nicola Zalewski için futbolcunun kulübü Roma ile anlaşma sağladı. Oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

DE ROSSİ İSTEMİYORDU!

Roma teknik direktörü Daniele De Rossi'nin oyuncu ile ilgili bu sezon ciddi planları olduğu ve bu sebeple transferi kesinlikle istemediği biliniyordu. Polonyalı oyuncu, milli takım dönüşü Roma yönetimi ile oturup toplantı gerçekleştirecek ve son karar verilecekti. İtalyan temsilcisi, bonservis ödemesi dolayısıyla Galatasaray'ın teklifine De Rossi'nin aksine sıcak bakıyordu

Zalewski ile yıllık 2 milyon Euro maaş içeren 4 yıllık bir sözleşme imzalanması öngörülüyor.

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