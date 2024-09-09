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Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da cuma günü sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Roma forması giyen Polonyalı sol kant oyuncusu Nicola Zalewski'yi gündemine alan sarı-kırmızılılarda 7 futbolcuyla ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 10:10
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Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Galatasaray'da yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha sakin bir transfer dönemi geçirse de, Victor Osimhen takviyesiyle dünya çapında gündem oldu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Aslan, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 25 yaşındaki santrfora 6 milyon Euro ücret verileceği aktarıldı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray, kanat transferi için kolları sıvadı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Aslan, iç transferde de düğmeye bastı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, yeni transferlerin aldığı paraların oldukça gerisinde kalan oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından iç transfere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, son dönemde takıma büyük katkı veren isimlerin mağduriyetini giderecek.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Türkiye'de transferinin sona ereceği cuma gününe kadar takviye planları yapan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta iyileştirmeler için görüşmeler başlayacak.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

İlk planda Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle masaya oturacak yönetim, bu oyuncuların ücretlerinde hatırı sayılı bir zamma gidecek.

Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...

Galatasaray'da yine Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi isimlere de zam yapılacağı yıllık ücretlerinin arttırılacağı belirtildi.

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