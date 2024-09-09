Galatasaray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da cuma günü sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Roma forması giyen Polonyalı sol kant oyuncusu Nicola Zalewski'yi gündemine alan sarı-kırmızılılarda 7 futbolcuyla ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 25 yaşındaki santrfora 6 milyon Euro ücret verileceği aktarıldı.
Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray, kanat transferi için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.
22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Aslan, iç transferde de düğmeye bastı.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, yeni transferlerin aldığı paraların oldukça gerisinde kalan oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.
13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından iç transfere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, son dönemde takıma büyük katkı veren isimlerin mağduriyetini giderecek.
Türkiye'de transferinin sona ereceği cuma gününe kadar takviye planları yapan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta iyileştirmeler için görüşmeler başlayacak.
İlk planda Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle masaya oturacak yönetim, bu oyuncuların ücretlerinde hatırı sayılı bir zamma gidecek.
Galatasaray'da yine Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi isimlere de zam yapılacağı yıllık ücretlerinin arttırılacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamleyle beraber özellikle yerli futbolcuların motivasyonları yukarı çekmeyi planladığı bildirildi.
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