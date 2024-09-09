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Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 13 Eylül Cuma günü sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği iki yıldızın transfer olmak istemediğini duyurdu. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 13:33
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Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünya çapında gündem olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Sarı-kırmızılılar, Osimhen hamlesinin ardından yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala eksik bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Yönetim, sağ kanat-bek ve sol kanat-bek takviyesi için iki isim için düğmeye basmıştı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Cimbom, sağ kanat-bek transferi için gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Junior Dina Ebimbe'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

TEKLİFİ REDDETTİ

Fransız basını, Ebimbe'nin transfer kararını açıkladı. Le Parisien muhabiri Benjamin Quarez, 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın teklifini reddetiğini yazdı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Junior Dina Ebimbe, geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 44 maça çıktı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Fransız oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

BİR ŞOK DA ZALEWSKI'DEN

Galatasaray, sol kanat-bek transferi içinse Roma forması giyen Nicola Zalewski'ye talip olmuştu.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibiyle resmi temas kurduğu ifade edilirken, Polonyalı oyuncudan da üzücü haber geldi.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

AYRILMAK İSTEMİYOR

La Gazzetta dello Sport muhabiri Francesco Balzani, Galatasaray'ın transfer etmek istediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

Polonyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zalewski'nin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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