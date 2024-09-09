Galatasaray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 13 Eylül Cuma günü sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği iki yıldızın transfer olmak istemediğini duyurdu. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, sağ kanat-bek transferi için gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Junior Dina Ebimbe'yi gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
TEKLİFİ REDDETTİ
Fransız basını, Ebimbe'nin transfer kararını açıkladı. Le Parisien muhabiri Benjamin Quarez, 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın teklifini reddetiğini yazdı.
Junior Dina Ebimbe, geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 44 maça çıktı.
Fransız oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
BİR ŞOK DA ZALEWSKI'DEN
Galatasaray, sol kanat-bek transferi içinse Roma forması giyen Nicola Zalewski'ye talip olmuştu.
Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibiyle resmi temas kurduğu ifade edilirken, Polonyalı oyuncudan da üzücü haber geldi.
AYRILMAK İSTEMİYOR
La Gazzetta dello Sport muhabiri Francesco Balzani, Galatasaray'ın transfer etmek istediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.
Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.
Polonyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zalewski'nin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
DİĞER