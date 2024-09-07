GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz ekibi Benfica'ya gönderen Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin radarındaki bir diğer yıldız Barış Alper Yılmaz'ın da takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek. Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderdi.
Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcunun transferinden 12 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.
Öte yandan Kerem'in Benfica'dan başka bir kulübe transferi halinde satıştan %10'luk payın Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, bir başka yerli yıldızı için Portekiz'den gelen teklifi düşünmeden reddetti.
Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı kulüp, pazarlığa bile oturmadı.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Sabah'ın haberine göre; yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.
5 YILLIK İMZA
2000 doğumlu milli futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarılacak.
Galatasaray'da yerli oyuncularda şu an en çok kazanan isim, 1 milyon Euro ile Kerem Demirbay.
Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilmiş olacak.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 477 dakika süre aldı.
Milli futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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