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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz ekibi Benfica'ya gönderen Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin radarındaki bir diğer yıldız Barış Alper Yılmaz'ın da takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 11:24
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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek. Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderdi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcunun transferinden 12 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Öte yandan Kerem'in Benfica'dan başka bir kulübe transferi halinde satıştan %10'luk payın Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, bir başka yerli yıldızı için Portekiz'den gelen teklifi düşünmeden reddetti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı kulüp, pazarlığa bile oturmadı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Sabah'ın haberine göre; yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

5 YILLIK İMZA

2000 doğumlu milli futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarılacak.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Galatasaray'da yerli oyuncularda şu an en çok kazanan isim, 1 milyon Euro ile Kerem Demirbay.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilmiş olacak.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 477 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Milli futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

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