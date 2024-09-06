GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"GALATASARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİM VE..." Tutto Mercato'ya konuşan George Gardi, Victor Osimhen transferi için Napoli ile ilk teması kendisinin kurduğunu belirterek, "Anlaşma cuma günü Avrupa'da transfer dönemi bittikten bir dakika sonra doğdu. Victor'un takımdan ayrılmadığını ve Napoli'de farklı bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralanmasına izin verip vermeyeceklerini sordum, bana onay verdiler ve hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim" dedi.