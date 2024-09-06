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GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak dünya çapında gündem olmuştu. 25 yaşındaki golcüyü sarı-kırmızılı takıma getiren ünlü menajer George Gardi, İtalyan basınına transferin detaylarını açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 18:34
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GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

13 Eylül Cuma günü sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönem için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Napoli'de forma giyen dünya yıldızı golcü Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Cimbom, 25 yaşındaki Nijeryalı golcüyü 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesi manşetleri süslerken, ünlü menajer George Gardi transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

Gardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini anlattı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"GALATASARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİM VE..."

Tutto Mercato'ya konuşan George Gardi, Victor Osimhen transferi için Napoli ile ilk teması kendisinin kurduğunu belirterek, "Anlaşma cuma günü Avrupa'da transfer dönemi bittikten bir dakika sonra doğdu. Victor'un takımdan ayrılmadığını ve Napoli'de farklı bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralanmasına izin verip vermeyeceklerini sordum, bana onay verdiler ve hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim" dedi.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"BANA BÜYÜK BİR COŞKUYLA ONAY VERDİLER"

Galatasaray'ın transfere hemen onay verdiğini ve Osimhen'in de sıcak baktığını aktaran Gardi, "Çünkü UEFA listeleri teslim edilecekti. Transferin 48 saat içinde bitmesi gerekiyordu. Bana hemen büyük bir coşkuyla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra Galatasaray'a gelmek için sıcak olduğunu anladım" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"OKAN BURUK İKİ FORVETLE OYNAMAYI DÜŞÜNDÜ"

Victor Osimhen'in transfer sürecinde Okan Buruk ile görüştüğünü dile getiren George Gardi, "Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüştük. Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"MÜZAKERELER ÇOK GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ"

Tarafların transfer sürecini büyük bir gizlilikle yürüttüğünü belirten Gardi, "Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum" dedi.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"48 SAATTEN AZ SÜREDE TRANSFER TAMAMLANDI"

Transferin çok hızlı geliştiğini açıklayan George Gardi, "48 saatten kısa bir sürede transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - George Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası

"GALATASARAY'IN HÜCUMU AVRUPA'DA BİRİNCİ"

Galatasaray'ın hücum hattındaki zenginliğe dikkat çeken George Gardi, "Galatasaray'ın Osimhen takviyesiyle video oyunu gibi Avrupa'da birinci sıraya yerleşen bir hücumu oldu. Bu iki oyuncuya karşı rakip defansların durumunu hayal etmek istemiyorum. Galatasaray'ın her bölgede çok değerli oyuncuları var" açıklamasını yaptı.

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