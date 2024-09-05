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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kalan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi listesini sunan sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Ajax'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Owen Wijndal'ın Türkiye'de yeniden çıkış yakalayabileceği duyuruldu. İşte detaylar... | (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci ) GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:21
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar son olarak Victor Osimhen bombasını patlattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Sarı kırmızılılar, Napoli'den Nijeryalı golcüyü 1 yıllığına kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Avrupa Ligi listesini UEFA'ya teslim eden Galatasaray'da sağ ve sol kanat rotasyon sıkıntısı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfred Zaha ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'in de vedası bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

13 Eylül'de bitecek olan yaz transfer dönemi öncesi Galatasaray'da eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Sol bek bölgesine Ismail Jakobs'u transfer eden Cimbom sürpriz bir isme daha kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Sarı kırmızılılar, Ajax forması giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Hollanda basında yer alan habere göre; Ajax'ın kadro planlamasında yer almayan sol bek oyuncusunun kariyeri için en uygun adresin Galatasaray olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Ayrıca Wijndal'ın Okan Buruk'un oyun sistemine uygun olduğu da aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Hollandalı sol bek oyuncusu Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

24 yaşındaki oyuncu sol bek ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Geçtiğimiz sezonu Antwerp kulübünde geçiren genç oyuncu 42 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Wijndal'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

Owen Wijndal Kimdir?
Ajax takımında Defans mevkinde forma giyen Owen Wijndal, 28 Kasım 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!

176 cm boyunda olan Owen Wijndal, Sol ayağını kullanmaktadır.

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