TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Owen Wijndal sürprizi!
Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kalan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi listesini sunan sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Ajax'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Owen Wijndal'ın Türkiye'de yeniden çıkış yakalayabileceği duyuruldu. İşte detaylar... | (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci ) GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:21
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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfred Zaha ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'in de vedası bekleniyor.
13 Eylül'de bitecek olan yaz transfer dönemi öncesi Galatasaray'da eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.
Sol bek bölgesine Ismail Jakobs'u transfer eden Cimbom sürpriz bir isme daha kancayı taktı.
Sarı kırmızılılar, Ajax forması giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.
Hollanda basında yer alan habere göre; Ajax'ın kadro planlamasında yer almayan sol bek oyuncusunun kariyeri için en uygun adresin Galatasaray olduğunu duyurdu.
Ayrıca Wijndal'ın Okan Buruk'un oyun sistemine uygun olduğu da aktarıldı.
Hollandalı sol bek oyuncusu Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.
24 yaşındaki oyuncu sol bek ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezonu Antwerp kulübünde geçiren genç oyuncu 42 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Wijndal'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Owen Wijndal Kimdir?
Ajax takımında Defans mevkinde forma giyen Owen Wijndal, 28 Kasım 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
176 cm boyunda olan Owen Wijndal, Sol ayağını kullanmaktadır.
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