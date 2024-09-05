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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Wilfred Zaha, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Victor Osimhen'den sonra bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 10:46
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Cimbom, dünyada gündem olacak bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Bu transfer, Süper Lig tarihine geçerek rekor kırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Osimhen, 100 milyon Euro değer ile Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Yıldız oyuncu, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Ayrıca Cimbom, Osimhen'in dışında bir hamle daha yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı-kırmızılı ekip, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u renklerine bağladığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Galatasaray, bu transfer için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bonservis ödeyeceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Bu transferlerin ardından Cimbom, oyuncu arayışlarını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı-kırmızılı ekip bomba bir hamleye imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray, flaş isimleri gündemine almaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Sarı-kırmızılılarda son olarak Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Milli futbolcu Benfica'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz ekibi Kerem için 12 milyon Euro+sonraki satıştan elde edilecek transfer karının yüzde 10'unu kulübe ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası o mevkideki boşluğu kapatmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip Sevilla forması giyen Lucas Ocampos'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Arjantinli yıldız için Cimbom kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Ancak Galatasaray, Ocampos'un transfer bedelini minimuma indirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkan Lucas Ocampos, bu müsabakalarda 5 gol ve 4 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu

Ocampos kariyerinde Sevilla, Ajax, Marsilya, Milan, Genoa, Monaco, ve River Plate'te forma giydi.

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