TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli kanat! Kerem'in alternatifi bulundu
Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Wilfred Zaha, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Victor Osimhen'den sonra bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.
Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürdü.
Cimbom, dünyada gündem olacak bir hamleye imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Bu transfer, Süper Lig tarihine geçerek rekor kırdı.
Osimhen, 100 milyon Euro değer ile Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu oldu.
Yıldız oyuncu, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.
Ayrıca Cimbom, Osimhen'in dışında bir hamle daha yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u renklerine bağladığını açıkladı.
Galatasaray, bu transfer için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bonservis ödeyeceğini duyurdu.
Bu transferlerin ardından Cimbom, oyuncu arayışlarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip bomba bir hamleye imza atmak istiyor.
Transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray, flaş isimleri gündemine almaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrıldı.
Milli futbolcu Benfica'ya transfer oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz ekibi Kerem için 12 milyon Euro+sonraki satıştan elde edilecek transfer karının yüzde 10'unu kulübe ödeyecek.
Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası o mevkideki boşluğu kapatmak için harekete geçti.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip Sevilla forması giyen Lucas Ocampos'u kadrosuna katmak istiyor.
Arjantinli yıldız için Cimbom kolları sıvadı.
Ancak Galatasaray, Ocampos'un transfer bedelini minimuma indirmek istiyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkan Lucas Ocampos, bu müsabakalarda 5 gol ve 4 asist yaptı.
Ocampos kariyerinde Sevilla, Ajax, Marsilya, Milan, Genoa, Monaco, ve River Plate'te forma giydi.
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