Galatasaray, Victor Osimhen transferinin maliyetini açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferine dair detayları açıkladı.

Oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf