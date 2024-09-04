Galatasaray, Victor Osimhen transferinin maliyetini açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferine dair detayları açıkladı.
Oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM:
🦁 @victorosimhen9, Türkiye'nin en büyüğünde! 💛❤️#WelcomeToGalaOsimhen pic.twitter.com/qkaOHqJJNd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024