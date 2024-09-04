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Galatasaray, Victor Osimhen transferinin maliyetini açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferine dair detayları açıkladı. Oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 19:05 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 19:44
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinin maliyetini açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferine dair detayları açıkladı.

Oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu.

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