Bir aşk hikayesinin başlangıcı: Victor Osimhen

Saatler önce gelen Atatürk Havalimanı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar, dünyaca ünlü yıldızları için çılgın bir karşılama yaptı

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Osimhen transferinin ortaya çıktığı andan itibaren dünya Galatasaray'ı konuşurken; sarı-kırmızılı ekibin sezonun en flaş imzalarından birini attırdığı vurgulandı. Dünya basını da Nijeryalı yıldızın gelişine manşetlerde yer verdi. Corriere dello Sport, 'Osimhen Galatasaray'a gidiyor. Mertens onu bekliyor', La Gazzetta dello Sport 'sıra dışı, inanılması güç' anlamında kullanılan tabire atıfla "Osimhen: Türk işi" başlığıyla çıktı. Il Mattino ise 'Bir aşk hikayesinin başlangıcı' manşeti attı. Dünyada spor haberlerinde 1 numaralı gündem maddesi Osimhen'in imzası oldu.

GALATASARAY'A geldiği için iyi hissettiğini belirten Victor Osimhen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak çok güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İŞTE OSİMHEN İÇİN ATILAN BAŞLIKLAR

CORRIERE DELLO SPORT: Osimhen, Dries Mertens ile bir araya geliyor. LA GAZZETTA: Osimhen: Türk işi. İL MATTINO: Bir aşk hikayesinin başlangıcı, Osimhen Galatasaray'da. EUROSPORT: Beklenmedik sonuç: Osimhen resmen Galatasaray'da. MARCA: Yaz transfer döneminin en büyük bombası Osimhen oldu. MAİSSFUTEBOL: Jose Mourinho'nun dikkatine: Osimhen Galatasaray'da

PAHA BİÇİLMEZ

Cimbom 100 milyon euro piyasa değerine sahip Viktor Osimhen'i alarak değerini 288 milyon euro'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en pahalı kadrosu oldu. 100 milyon euro'luk Osimhen de Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu.

MASKESİYLE YÜZÜNÜ KORUYOR

Osimhen maç sırasında kullandığı maskeyle dikkat çekerken; bunun geçmişi 2021 yılına dayanıyor. Napoli-İnter maçında Skriniar ile çarpışan Osimhen, önemli bir ameliyat geçirdi. Yüzüne 6 plaket ve 18 vida takıldı. Yıldız oyuncu, daha sonra kendisini korumak amacıyla maskeyi çıkartmadı.

SÜPER LİG'DE 16 TAKIMI GEÇTİ

Aslan'ın yeni golcüsü Osimhen, transferiyle birçok rekoru eline geçirdi. 100 milyon euroluk piyasa değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli transferi" olan yıldız oyuncu, Süper Lig'deki 16 takımın kadro değerini tek başına geçti. Nijeryalı; sadece Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde.

33 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

2022-2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi. Bu muhteşem zaferde başrolde Victor Osimhen yer aldı. İtalya Ligi'nde 32 maçta görev yapan yıldız, 26 kez ağları sarstı. Şampiyonluğu getiren Nijeryalı forvet, krallık tacının da sahibi oldu.

MADRİD PEŞİNE DÜŞTÜ

BU performansı ile Benzema'nın ardından Real Madrid'in forvet hedefleri arasında Victor Osimhen vardı. Eflatunbeyazlılar, Nijeryalı oyuncuyu uzun süre takip etti. 25 yaşındaki futbolcu sıcak baksa da Napoli'nin istediği transfer bedeli, imzaların atılmasına engel oldu.

PSG İLE ANLAŞTI AMA...

YAZ transfer döneminde Napoli'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Osimhen için Paris-Saint Germain devreye girdi. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Fransızlar da kulübüne takıldı. 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep edilince transfer yattı.

CHELSEA KİRALIK İSTEDİ

CHELSEA, kısa süre önce Osimhen'i kiralık veya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde transfer etmek istedi. Menajeri Roberto Calenda, geçici transfer önerisini kabul etmedi. Bu görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Osimhen yeni kulüp bakmaya başladı.

NAPOLİ KADROYA ALMADI

TÜM bu yaşananların ardından Al Ahli'den 80 milyon euro'luk teklif geldi. Napoli, ek olarak 5 milyon euro daha isteyince transfer gerçekleşmedi. Yıldız oyuncu 30 milyon euro'luk kazançtan oldu. Ardından kulüp yönetimine tepki gösteren Osimhen'e kadro dışı kararı geldi.

G.SARAY HEMEN KAPTI

AL-AHLI'ye gidişi son günde yatan Osimhen'in kadro dışı bırakılması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Transfer komitesi, yıldız isimlerde imzası olan Gardi ile önce Napoli'yi sonra da 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. 100 milyon euro'luk golcünün transferine nokta koyuldu.