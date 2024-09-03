TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!
Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde atağa geçti. Arka arkaya transfer ve ayrılıklar açıklayan sarı kırmızılılarda bu kez rota, Fransız ekibinde forma giyen 1.89'luk dev Brezilyalı stopere döndü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Ardından Wilfried Zaha'nın Fransız ekibi Lyon'a kiralandığını duyurdu. Zaha, Premier Lig ekipleri ile görüşmüş fakat oyuncunun vergi borcu transfere engel olmuştu.
Son olarak kaptanlık bandını henüz devreden Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi gündeme bomba gibi düştü.
Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, kadrodan gönderilen futbolcuların yerine alacağı yıldız isimlere Osimhen ve Jakobs'un ardından bir yenisini daha ekledi.
Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılıların yeni hedefi Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro oldu.
1.89 boyundaki dev stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında gösterdiği performans ile de dikkat çekmeyi başarmıştı.
8 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerildi.
Cimbom, Brezilyalı futbolcuyu Avrupa Ligi listesine yetiştirmek istiyor.
Yetenekli stoper, Fransız ekibi ile 72 maça çıkmış ve 4 gol katkısı sunmuştu.
Aynı zamanda oyuncunun, aktif futbolculuk kariyeri boyunca henüz değer kaybına uğramamış olması dikkat çekiyor.
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