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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde atağa geçti. Arka arkaya transfer ve ayrılıklar açıklayan sarı kırmızılılarda bu kez rota, Fransız ekibinde forma giyen 1.89'luk dev Brezilyalı stopere döndü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e namağlup başlayarak "son şampiyon" ünvanını korumak istediğinin sinyallerini verdi.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde maalesef ki hayal kırıklığına uğrayan sarı kırmızılı temsilcimiz, bu kez Avrupa Ligi'nde mutlu son için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Önce Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Derrick Köhn, satın alma opsiyonlu olarak Werder Bremen'e kiralandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Ardından Wilfried Zaha'nın Fransız ekibi Lyon'a kiralandığını duyurdu. Zaha, Premier Lig ekipleri ile görüşmüş fakat oyuncunun vergi borcu transfere engel olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Son olarak kaptanlık bandını henüz devreden Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi gündeme bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, kadrodan gönderilen futbolcuların yerine alacağı yıldız isimlere Osimhen ve Jakobs'un ardından bir yenisini daha ekledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılıların yeni hedefi Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

1.89 boyundaki dev stoper, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında gösterdiği performans ile de dikkat çekmeyi başarmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

8 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Cimbom, Brezilyalı futbolcuyu Avrupa Ligi listesine yetiştirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Yetenekli stoper, Fransız ekibi ile 72 maça çıkmış ve 4 gol katkısı sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Brezilyalı stoper!

Aynı zamanda oyuncunun, aktif futbolculuk kariyeri boyunca henüz değer kaybına uğramamış olması dikkat çekiyor.

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