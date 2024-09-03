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GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemini sarsan Osimhen transferi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:20
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, dünya çapında büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i bir yıllığına kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Galatasaray'ın geçici transferi için görüşmelere başladığı Nijeryalı santrfor, İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Öte yandan Galatasaray'ın Victor Osimhen transfer, Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

YAHOO SPORTS: Osimhen binlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

SKY SPORTS: Victor Osimhen, Chelsea'nin reddedilmesinin ardından Galatasaray'a gitti

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

FOOTBALL ITALIA: Anlaşma tamam: Osimhen Napoli'nin uzlaşma şartının ardından Galatasaray'a gitti

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

PUNCH: Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

THISDAY: Napoli, Osimhen'i Galatasaray'a kiralık olarak verdi

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

THE SCORE: Galatasaray son gün fiyaskosunun ardından Osimhen'i kiraladı

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

TEAMTALK: Chelsea'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından Osimhen'e son bir şans verildi

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye'de Osimhen çılgınlığı

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

IL MATTINO: Osimhen'e İstanbul'da müthiş karşılaşma! "Bu taraftarlar için her şeyi yapacağım"

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Osimhen Napoli ile sözleşmesini uzattıktan sonra Galatasaray'a gitti

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

TUTTOMERCATOWEB: Osimhen'i gece yarısı 50 bin taraftar bekledi

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

AS: Osimhen için 'son dakika' çözümü

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

MUNDO DEPORTIVO: Osimhen ile ilgili yeni gelişme: Bavulunu topla ama Suudi Arabistan'a değil!

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

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