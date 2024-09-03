GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferi Avrupa'da büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların transfer gündemini sarsan Osimhen transferi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı.
Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.
Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray'ın Victor Osimhen transfer, Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...
YAHOO SPORTS: Osimhen binlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı
SKY SPORTS: Victor Osimhen, Chelsea'nin reddedilmesinin ardından Galatasaray'a gitti
FOOTBALL ITALIA: Anlaşma tamam: Osimhen Napoli'nin uzlaşma şartının ardından Galatasaray'a gitti
PUNCH: Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti
THISDAY: Napoli, Osimhen'i Galatasaray'a kiralık olarak verdi
THE SCORE: Galatasaray son gün fiyaskosunun ardından Osimhen'i kiraladı
TEAMTALK: Chelsea'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından Osimhen'e son bir şans verildi
CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye'de Osimhen çılgınlığı
IL MATTINO: Osimhen'e İstanbul'da müthiş karşılaşma! "Bu taraftarlar için her şeyi yapacağım"
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Osimhen Napoli ile sözleşmesini uzattıktan sonra Galatasaray'a gitti
TUTTOMERCATOWEB: Osimhen'i gece yarısı 50 bin taraftar bekledi
AS: Osimhen için 'son dakika' çözümü
MUNDO DEPORTIVO: Osimhen ile ilgili yeni gelişme: Bavulunu topla ama Suudi Arabistan'a değil!
FICHAJES: Victor Osimhen için acil çözüm
RECORD: Victor Osimhen Napoli'den ayrılarak Galatasaray'ın oyuncusu oldu
DON BALON: Victor Osimhen'in kaderi belli oldu: Nijeryalı Türkiye'de oynayacak
SPORT: Osimhen pembe dizisi beklenmedik bir sonla bitti
BESOCCER: Ne Napoli, ne Chesea, ne Arabistan: Osimhen Galatasaray'a kiralık gitti
L'EQUIPE: Victor Osimhen Galatasaray'a kiralık olarak gitti
MAXIFOOT: Osimhen Napoli'den ayrıldı! Uzun bir pembe dizinin sonu
SPORTS.FR: Osimhen'de beklenmedik gelişme
RMC SPORT: Galatasaray Osimhen için Napoli ile anlaştı
FOOT01: Osimhen Napoli'den sıfır Euro karşılığında ayrıldı
DİĞER